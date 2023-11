Omicidio a Priverno: lui colpito alla testa con un vaso in cemento, lei con un mattone

Lui colpito a morte con un vaso di cemento che gli ha devastato il cranio, lei ferita alla testa con un mattone. Germano Riccioni, 49 anni, muore probabilmente subito, mentre la compagna Adele Coluzzi, 57 anni, è grave ma riesce a salvarsi e viene trasportata in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ricoverata in Terapia intensiva. Non è ancora in grado di parlare, ma i carabinieri attendono che le sue condizioni lo consentano per interrogarla.

La follia si scatena nelle prime ore della mattinata del 29 novembre, in pieno centro a Priverno. Quando i militari della stazione dell'Arma arrivano al condominio di via Madonna del Calle, una palazzina di pochi piani, trovano sul terrazzino del piano rialzato il figlio della donna, con i vestiti intrisi di macchie di sangue. E' lui, Luigi D'Atino, 33enne, il principale sospettato. Su di lui dunque si concentrano sin da subito le indagini dei carabinieri che puntano a stringere il cerchio dell'omicidio e del tentato omicidio su dissidi familiari sfociati in una violenta lite. Il 33enne però non dice una parola, neppure quando viene portato in caserma per essere interrogato e spiegare i fatti. Nelle ore successive viene arrestato e condotto in carcere perché gravemente indiziato dei due reati. Il movente però è ancora tutto da delineare e accertare.

Quello che è certo però è che l'assassino ha colpito utilizzando due oggetti pesanti che gli capitavano a tiro, un grosso vaso di cemento che si trovava all'ingresso dell'abitazione, sul pianerottolo, con cui è stato colpito Germano Riccioni, e un mattone, trovato sempre sul posto, usato invece per colpire la madre. Ora si scava più a fondo nella vita del figlio di Adele Coluzzi, che aveva abitato in diversi comuni della provincia, prima a Sabaudia, poi a Latina e a Pontinia. ma che con tutta probabilità la sera prima dei delitti si era fermato a Priverno nella casa che la madre condivideva con il compagno. Dagli elementi raccolti dagli esperti della scientifica dell'Arma non è stato possibile stabilire chi dei due sia stato aggredito prima, ma gli investigatori non escludono che possa essere stata proprio la madre il primo bersaglio del giovane.

Adele Coluzzi intanto, in condizioni gravi, sedata e intubata ma non in pericolo di vita, ha riportato un trauma cranico facciale e una emorragia cerebrale. Le molteplici ferite sul viso sono state suturate ma la donna dovrà subire un intervento di chirurgia maxillofacciale. Sul corpo del compagno Germano Riccioni sarà invece effettuata l'autospia affidata al medico legale Cristina Setacci.