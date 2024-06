Professore ucciso e poi dato alle fiamme in auto: 84enne a processo

Sarà processo per Angelo Gentile accusato di essere l’autore dell’omicidio di Pietro Caprio, l’insegnante di scienze motorie 58enne di Cellole in servizio a Minturno ritrovato carbonizzato a bordo di una Dacia Duster in prossimità della Pineta di Cellule nella tarda mattinata di sabato 4 novembre 2023.

Questo quanto disposto dal sostituto procuratore Gionata Fiore che, come riporta CasertaNews, ha escluso l’aggravante della premeditazione. Gentile, 84 anni, dovrà presentarsi dinanzi al gup Alessia Stadio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel mese di settembre.

Secondo la ricostruzione della Procura sammaritana, Caprio sarebbe stato attinto da un colpo d’arma da fuoco proveniente dal fucile dell'84enne e poi dato alle fiamme per cancellare ogni traccia. Per stessa ammissione di Angelo Gentile agli inquirenti, non utilizzava le armi in suo possesso da anni. Tesi discorde con il risultato dei test effettuati sugli indumenti del killer, giacché lo stub rilevò tracce di polvere da sparo recenti. Per la Procura è certa la responsabilità di Angelo Gentile.

L’84enne venne fermato con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. I carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca sono risaliti all'omicida grazie alle immagini dei circuiti di videosorveglianza pubblici installati via Pietre Bianche, dove si nota la vettura dell'84enne, una Fiat Palio, che si affianca a quella della vittima, una Dacia Duster, in direzione del canneto presente in quella località. Dopo circa 20 minuti dai filmati si vede solo la vettura dell'indagato lasciare la località Pietre Bianche a Baia Domizia. Le successive indagini dei militari hanno fatto sì che si risalisse a Gentile. A casa dell'indagato i carabinieri hanno ritrovato due fucili da caccia a doppietta e sottoposto l'auto a sequestro.