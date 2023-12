Professore morto carbonizzato in auto, conferme dall’autopsia: “Ucciso da un colpo di fucile”

Arrivano le prime risposte dall’autopsia effettuata sul corpo di Pietro Caprio i cui resti possono finalmente tornare a casa. Il 58enne insegnante di scienze motorie di Cellole che lavorava in una scuola di Minturno era stato ritrovato carbonizzato a bordo di una Dacia Duster in prossimità della Pineta di Cellole, in località Pietre Bianche, nella tarda mattinata di sabato 4 novembre.

L'esame autoptico disposto lo scorso 13 novembre dai sostituti procuratori Chiara Esposito e Gionata Fiore, come riporta CasertaNews, ha confermato definitivamente l'identità della vittima nonché l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti, vale a dire che Caprio è stato attinto da un colpo d’arma da fuoco, presumibilmente proveniente da un fucile, e poi dato alle fiamme per cancellare ogni traccia.

Per per la morte del 58enne professore in servizio nel sud pontino nell’immediato è stato fermato dai carabinieri Angelo Gentile, 84enne di Baia Domizia, con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere.

I funerali di Pietro Caprio verranno celebrati giovedì 14 dicembre presso la chiesa San Marco e San Vito di Cellole.