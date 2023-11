Professore morto carbonizzato in auto, il Riesame lascia l’84enne ai domiciliari

Sono stati confermati gli arresti domiciliari per Angelo Gentile, l’uomo di 84 anni di Baia Domizia, ritenuto responsabile dell'omicidio e della distruzione del cadavere di Pietro Caprio, il professore di scienze motorie di 58 anni di Cellole che lavorava in un istituto di Minturno ritrovato carbonizzato in un’auto nei pressi di un canneto a Baia Domizia nella mattina dello sorso 4 novembre.

Come riporta CasertaNews, l’ottava sezione del Riesame del Tribunale di Napoli ha confermato la misura cautelare della detenzione domiciliare disposta dal gip Daniela Vecchiarelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'esito dell'udienza di convalida e delle dichiarazioni rese dall'indagato su una possibile esistenza di una donna in compagnia della vittima. In quella sede già venne esclusa l'aggravante della premeditazione per l'efferato delitto. Una conferma quella dell'esclusione della premeditazione anche da parte dei giudici del tribunale delle Libertà vista dal legale del presunto killer, l'avvocato Gabriele Gallo, come uno spiraglio su una ricostruzione contraddittoria della dinamica dell'omicidio.

Ricordiamo che l’indagato in sede di udienza di convalida davanti al gip ha riferito di ricordare che il pomeriggio del 3 novembre si trovava in via Pietre Bianche, vale a dire “per accedere al fondo e - ha spiegato - lì ho visto Pietro nella macchina della mamma con una donna in intimità. Li ho visti e mi sono fatto i fatti miei andandomene”. Una versione dei fatti che non ha mai convinto i pm. Per gli inquirenti si tratterebbe di uno escamotage dell'indagato per discolparsi. Sulla base delle immagini dei circuiti di video sorveglianza, alle 14 circa in via Pietre Bianche si scorgono sia la Dacia Duster della vittima che la Fiat Punto dell’84enne in direzione del canneto e dopo 23 minuti dai filmati si vede uscire dalla strada solo la vettura di Angelo Gentile. Dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca il movente dell’omicidio sarebbe legato a rancori per un debito.

Per la difesa di Gentile la conferma dell'assenza della premeditazione porterebbe a pensare che si sia eventualmente trattato di un dolo d'impeto e ciò metterebbe in discussione il tempo di consumazione dell'assassinio. I resti carbonizzati di Pietro Caprio sono ancora presenti nelle celle d'istituto di medicina legale di Caserta. Si attende il risultato dell'esame del Dna per l'ufficialità dell'identificazione.