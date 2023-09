Omicidio a Ravenna, un uomo muore accoltellato: arrestato un pontino

Un 47enne è morto accoltellato a Ravenna nella tarda serata di ieri, mercoledì 20 settembre. Per l'omicidio di Christian Battaglia è stato arrestato un 62enne originario di Formia e da anni residente a Ravenna, Mario Iadicicco. Come riporta Ravenna Today, le indagini della polizia che indagava sull'aggressione si sono subito concentrate sul 62enne formiano, ora portato in carcere dopo un lungo interrogatorio.

I contorni della vicenda sono però ancora tutti da chiarire. Secondo le ricostruzioni tutto era nato da un acceso diverbio in strada nato tra la vittima e l'omicida, che aveva reso necessario anche l'intervento della polizia. Alcuni passanti infatti avevano segnalato la lite tra i due uomini, che sarebbe però proseguita anche più tardi nell'appartamento di Iadicicco al piano terra di un condominio di via Cura. Dopo essere stato accoltellato Christian Battaglia sarebbe in un primo momento riuscito a fuggire dall'abitazione, per poi accasciarsi a terra lungo la strada. La vittima è stata portata d'urgenza in ospedale con un'ambulanza ma le condizioni si sono aggravate fino al decesso.

La squadra mobile ha immediatamente avviato le indagini e il cerchio si è stretto intorno al formiano, che nella notte è stato portato in questura, interrogato e in seguito arrestato. Resta però ancora da chiarire il movente del delitto. Non si esclude che la vittima e l'indagato si conoscessero già.