Omicidio a Bella Farnia, i due responsabili restano in carcere

Restano in carcere i due cittadini indiani di 53 e 59 anni accusati dell'omicidio di un loro connazionale avvenuto a Bella Farnia la notte del 13 novembre scorso all’interno di un’abitazione dove sia la vittima che gli assassini convivevano.

Questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese si è svolta l'udienza di convalida: i due stranieri, assistiti dagli avvocati Maria Teresa Fiore e Marilena Spata, sono rimasti in silenzio davanti al magistrato avvalendosi della facoltà di non rispondere e il giudice ha convalidato il fermo e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.

Nel frattempo proseguono da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo gli accertramenti successivi alle operazioni di sopralluogo nell'area dove è stato rinvenuto il corpo della vittima: secondo la ricostruzione sarebbe .stato sottoposto ad un violento pestaggio e rimasto agonizzante per molte ore in un campo a poca distanza dalle abitazioni ddi Bella Farnia. Soltanto la mattina successiva un connazionale, trovandolo, ha allertato un'ambulanza del 118 ma ormai era ormai troppo tardi e poco dopo l'arrivo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina l'uomo era deceduto per le gravi ferite riportate. Il delitto è maturato nell'ambito di una festa celebrata la sera di domenica, il Natale indiano, che aveva visto la comunità riunirsi nel piazzale antistante il residence di Bella Farnia e per colpiure a morte la vittima è stata utilizzata una mazza da cricket rinvenuta dagli investigatori.