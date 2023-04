Omicidio di Marco Gianni, confermato il movente della gelosia: il fermato è l'ex della sua compagna

È un uomo di 33 anni di Pontinia la persona sottoposta a fermo per l'omicidio di Marco Gianni, 31enne ucciso ieri, 13 aprile, nella sua azienda florovivaistica di Borgo San Donato, a Sabaudia. Si tratta dell'ex convivente dell'attuale compagna della vittima, Riccardo Di Girolamo, su cui da subito si sono concentrati i sospetti dei militari del Nucleo investigativo guidati dal maggiore Antonio De Lise. L'uomo è accusato del reato di omicidio aggravato e alterazione di arma comune da sparo.

Un'indagine lampo dunque, che già nel corso della notte ha consentito di stringere il cerchio e di identificare la persona considerata responsabile del delitto. La ricostruzione dei carabinieri conferma dunque l'ipotesi emersa fin dai primi istanti: quella di un movente legato alla gelosia. I militari sono partiti dall'ascolto di alcuni testimoni e conoscenti della vittima e dagli accertamenti tecnico scientifici sul luogo dell'omicidio, poi sull'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza dell'azienda. L'indagato ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco verso il 31enne colpendolo in diversi punti del corpo. Subito dopo è fuggito e in un primo momento ha fatto perdere le tracce.

Gli uomini del nucleo investigativo non lo hanno trovato nella sua abitazione, riuscendo a rintracciarlo solo nel corso della notte. L'indagato, fermato e poi sottoposto all'esame stub, non ha confessato e ha scelto di non rispondere alle domande degli investigatori. Nella sua abitazione è stata però sequestrata l'arma del delitto: un fucile a canne mozze.