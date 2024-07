Omicidio Satnam, i legali di Lovato in Procura a colloquio con i magistrati

Incontro in Procura tra i legali di Antonello Lovato e i vertici di via Ezio. Gli avvocati Mario Antinucci, Valerio Righi e Stefano Perotti, legali dell’imprenditore che si trova in carcere con l’accusa di omicidio per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, hanno avuto un colloquio con il procuratore della Repubblica di Latina Giuseppe De Falco con il quale hanno voluto affrontare una serie di questioni legate alla posizione giudiziaria del proprio assistito.

Erano stati proprio loro nei giorni scorsi ad annunciare di volter incontrare i magistrati che si stanno occupando dell'indagine sulla drammatica morte di Satnam, ferito gravemente per un infortunio sul lavoro nell'azienda di Lovato a borgo Santa Maria e poi caricato, con un braccio amputato, su un furgone e trasportato davanti la sua abitazione a Cisterna. Senza chiamare i soccorsi.

I legali hanno segnalato la scorsa settimana di avere rinunciato a chiedere la scarcerazione di Lovato a causa del "clima di grande allarme sociale mediatico-giudiziario che questo caso ha creato a livello nazionale che ha senza dubbio aumentato i fattori di rischio per il detenuto anche all’esterno del trattamento inframurario, addirittura in misura prevalente per il concreto rischio di ritorsioni nell’ipotesi di annullamento o riforma dell’ordinanza custodiale, nonché nei confronti dei familiari di Antonello Lovato quali possibili obiettivi di fenomeni di violenza comune con altissimo rischio". Questa circostanza era uno degli aspetti che gli avvocati volevano affrontare con gli investigatori oltre alla possibilità di "concordare con gli organi inquirenti l’eventuale apertura di un libretto di deposito giudiziario per il risarcimento del danno in favore dei familiari di Satnam".

Il dialogo con i titolari dell'indagini è stato avviato e proseguirà con un ulteriore incontro nei prossimi giorni.