Omicidio di Satnam Singh, Antonello Lovato in carcere in isolamento: ha paura

E' stato fissato per domani mattina, venerdì 5 luglio, l'interrogatorio di Antonello Lovato, l'imprenditore arrestato martedì con l'accusa di omicidio doloso per la morte del bracciante Satnam Singh. Il 38enne, detenuto presso il carcere di Latina, sarà ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare dispondendo il suo arresto.

Lovato da martedì è detenuto presso il carcere di Latina sulla scorta dell'ordinanza cautelare messa dallo stesso gip Giuseppe Molfese. Appare tranquillo ma ha comunque espresso il timore di possibili aggressioni da parte di detenuti di nazionalità indiana quale atto di ritorsione per la morte di Satnam, preoccupazioni espresse nel corso di un colloquio con gli operatori penitenziari. Così per lui è stata disposta la sistemazione in un'area protetta della casa circondariale di via Aspromente e in regime di isolamento per evitare contatti con altri detenuti.

Quello di domani per lui sarà il primo confronto con i magistrati visto che fino ad oggi, nelle due settimane trascorse dall'atroce incidente nell'azienda di borgo Santa Maria, Lovato ha fornito la sua versione di quanto accaduto prima in questura e poi ai carabinieri. Assistito dagli avvocati Mario Antinucci e Stefano Perotti, se deciderà di rispondere alle domande il 38enne dovrà spiegare non tanto la dinamica dell'incidente che il 17 giugno scorso ha coinvolto Satnam quanto le motivazioni del suo comportamento: caricare il corpo del bracciante nel furgone e separatamente il braccio rimasto amputato per poi abbandonare il corpo e l'arto davanti l'abitazione della vittima in via Genova a Cisterna dandosi alla fuga. Il tutto pur essendo chiaro che non allertare immediatamente i soccorsi avrebbe determinato la morte dell'uomo.