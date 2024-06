Omicidio suicidio, spara alla compagna e si uccide

Un uomo di 88 anni ha ucciso la compagna di 84 anni e si è tolto la vita. Un omicidio suicidio consumato a Nettuno nella mattinata di oggi, venerdì 7 giugno.

L'allarme è scattato intorno alle 10:30 del mattino quanto nel loro appartamento di via Tronto sono stati rinvenuti i due corp; a lanciarlo è stato il figlio dell'uomo. Il delitto si è consumato in una villetta al civico 8. Da una primissima ricostruzione sembra si tratti di un omicidio suicidio, con una pistola. L'arma è ststa sequestrata dai carabinieri di Nettuno e della compagnia di Anzio che sono al lavoro per capire anche se fosse regolarmente detenuta o meno.

Stando ai primi accertamenti non risulterebbero episodi precedenti da codice rosso. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati per i rilievi tecnico scientifici.

Articolo in aggiornamento