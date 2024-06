Uccide la compagna poi si toglie la vita: indagini sull’omicidio suicidio di Nettuno

Sono in corso le indagini dei carabinieri sull’omicidio suicidio di Nettuno. I militari della Compagnia di Anzio stanno cercando di fare piena luce su quanto accaduto nella villetta di via Tronto dove Raffaele Di Lelio ha ucciso la sua compagna, prima di togliersi la vita.

Nella giornata di ieri hanno sentito i vicini dai quali è emerso pochissimo. Una coppia tranquilla, avvistata giusto il tempo di fare la spesa. Mai litigi, mai urla fuori posto. Nessun episodio precedente, come riporta RomaToday, era stato denunciato.

A trovare i due corpi senza vita in casa era stato il figlio dell’uomo allertato dalla collaboratrice domestica; scattato l’allarme in via Tronto sono poi intervenuti i carabinieri che ora indagano, a bocche cucite.

L'ipotesi è che tra i due, prima del tragedia, sia scoppiata una lite. Sulle ragioni è concentrata l'attenzione degli investigatori; non viene esclusa al momento la pista di un movente passionale: l’uomo di 88 anni sarebbe stato geloso della donna 66enne. Altro scenario è quello che vorrebbe lei pronta a lasciarlo.

Quello tra i due era un rapporto nato nel tempo: secondo quanto emerso Gergana Kaltcheva Todorova aveva in affitto una parte della villetta. Poi il legame tra di loro si era fatto più stretto e consolidato; fino alla tragedia di ieri.