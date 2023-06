Poliziotta uccisa a Roma, l'assassino suicida Massimiliano Carpineti è di Cisterna

Uccisa a colpi di pistola nella zona di Torraccia, periferia nord est di Roma. La vittima è Pierpaola Romano, 58 anni, poliziotta in servizio presso la Camera dei deputati e originaria di Marzano Appio, in provincia di Caserta, trovata senza vita nell'androne di un palazzo dopo essere raggiunta da almeno tre colpi di arma da fuoco (leggi qui la notizia di Roma Today).

Ad ucciderla è stato un collega, anche lui poliziotto in servizio all'Ispettorato di pubblica sicurezza della Camera dei deputati. Si tratta di Massimiliano Carpineti, 49enne, residente a Cisterna e originario del comune di Cori. Un'ora dopo il delitto il poliziotto è stato trovato privo di vita a bordo di un'auto parcheggiata in via Nino Tomassia, a poca distanza dal luogo dell'omicidio.

A ritrovare i due corpi gli agenti del commissariato di polizia di San Basilio. L'ipotesi è che si sia trattato di un omicidio suicidio. Carpineti, secondo la ricostruzione, avrebbe prima sparato e ucciso la collega in via Rosario Nicolò e poi si sarebbe ucciso rivolgendo contro se stesso la stessa arma, la sua pistola di servizio, sparandosi un colpo.