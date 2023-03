Spari nell'hotel di Suio: chi è il carabiniere Giuseppe Molinaro che ha ucciso il direttore dell'albergo

Gli spari, la fuga in auto verso la provincia di Caserta, la confessione prima a un amico e poi alla caserma dei carabinieri. Giuseppe Molinaro ha impugnato la sua pistola d'ordinanza e nel pomeriggio di ieri, 7 marzo, nell'hotel Nuova Suio di Castelforte, ha fatto fuoco sparando diversi colpi che hanno ucciso il 67enne Giovanni Fidaleo e ferito gravemente Miriam Mignano. Una storia di violenza e gelosia finita in tragedia. Subito dopo l'uomo è fuggito in auto verso il Garigliano, arrivando in Campania per raggiungere un amico a Teano, in provincia di Caserta. Qui ha deciso di costituirsi consegnandosi ai carabinieri di Capua, che dopo un lungo interrogatorio lo hanno fermato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio

Giuseppe Molinaro ha 56 anni, è un appuntato dei carabinieri originario proprio di Teano, sposato e con due figli, probabilmente in fase di separazione. Per diversi anni era stato in servizio proprio in provincia di Latina, nella stazione dei carabinieri di Castelforte. Da qualche tempo era stato invece trasferito nella stazione di Carinola, in provincia di Caserta, ma era attualmente sospeso perché in convalescenza dopo una malattia.

Ieri si è diretto verso l'albergo di Suio, sicuro evidentemente di trovare la ragazza, guardia giurata dell'Italpol ma in servizio nell'hotel, e il direttore della struttura. Quando li ha trovati ha impugnato l'arma e ha sparato, esplodendo almeno 10 colpi alcuni dei quali hanno ucciso quello che considerava il rivale, Giovanni Fidaleo.