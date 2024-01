Omicidio nell’hotel di Suio, chiuse le indagini sul carabiniere. C’è anche l’accusa di stalking

A 10 mesi dall’omicidio avvenuto nell’albergo di Suio il 7 marzo del 2022, sono state chiuse le indagini nei confronti di Giuseppe Molinaro, il carabiniere di 57 anni accusato di aver ucciso Giovanni Fidaleo, il direttore dell’Hotel Nuova Suio, e del ferimento di Miriam Mignano, guardia giurata di 32 anni.

Come riporta CasertaNews, il pubblico ministero Chiara D'Orefice della procura di Cassino contesta a Molinaro non solo l'omicidio ed il tentato omicidio ma anche lo stalking nei confronti della donna di cui si sarebbe reso protagonista non accettando la fine della loro presunta relazione.

Il delitto si è consumato il 7 marzo dell'anno scorso nella struttura ricettiva. Quel pomeriggio l’appuntato dei carabinieri Giuseppe Molinaro dopo essersi recato a bordo della sua auto nell’hotel che si trova nella frazione di Castelforte, ha sparato con la sua pistola di ordinanza e uccide il direttore Giuseppe Fidaleo, originario di Itri ma residente a San Giorgio a Liri, e poi ha rivolto la stessa arma contro Miriam Mignano ferendola gravemente all’addome. Dopo aver tentato la fuga il militare si è poi consegnato ai carabinieri di Capua, confessando. Subito è stato arrestato per omicidio e tentato omicidio.

Adesso, con la chiusura delle indagini preliminari, il pubblico ministero si prepara a chiedere il giudizio. Il militare, difeso dall'avvocato Francesco Maria di Napoli, avrà venti giorni per depositare memorie e chiedere di essere ascoltato dal magistrato.