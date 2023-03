Spari a Suio, migliorano le condizioni della donna ferita: Miriam Mignano è fuori pericolo

Migliorano le condizioni di Miriam Mignano, la donna di 31 anni di Castelforte rimasta gravemente ferita dopo essere stata raggiunta dai proiettili esplosi dalla pistola del carabiniere Giuseppe Molinaro. La giovane, che per i colpi era già stata operata subito dopo l'arrivo all'ospedale Gemelli di Roma, è stata sottoposta a un nuovo intervento chirurgico ed è stata stabilizzata.

Dopo giorni di apprensione per la sua vita, la giovane può essere ora considerata fuori pericolo e i sanitari del nosocomio romano l'hannp trasferita dalla Terapia intensiva al reparto di Chirurgia d'urgenza. Miriam Mignano, guarda giurata dell'Italpol, era stata colpita da due proiettili e ferita all'addome e al torace. Ha subito lo scoppio dell'intestino tenue e dell'intestino crasso, è arrivata all'ospedale Gemelli in condizioni gravissime e dopo un primo intervento è rimasta in prognosi riservata. Solo nella giornata di ieri sono arrivate le prime buone notizie dall'ospedale.