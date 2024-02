Omicidio di via Palermo, l'avvocato Palumbo in carcere: deve scontare 11 anni

La detenzione ospedaliera dell'avvocato Francesco Palumbo si è conclusa e il professionista, fino a qualche giorno fa degente presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è stato trasferito presso il carcere di Velletri. Deve scontare infatti una condanna a 11 anni di reclusione per l'omicidio di Domenico Bardi e il tentato omicidio di Salvatore Quindici, due ladri contro i quali sparò avendoli sorpresi a rubare nell'abitazione dei genitori in via Palermo a Latina.

Palumbo era stato condannato in primo grado dalla Corte di assise di Latina a 14 anni oltre che all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale per la durata della pena. La Corte di assise di appello di Roma aveva ridotto la pena a 11 anni, verdetto confermato anche il 24 novembre scorso dalla Corte Cassazion che aveva reso il giudizio definitivo.

Così la procura generale il 4 dicembre scorso aveva emesso un mandato di arresto che non è stato possibile eseguire perchè quando gli uomini della questura sono arrivati a casa sua per notificarglielo hanno scoperto che il 52enne era ricoverato gà da qualche tempo presso il nosocomio pontino per problemi di salute. Tanto che i suoi legali, gli avvocati Tommaso Pietrocarlo e Leone Zeppieri, avevano richiesto la detenzione domiciliare sostitutiva in un luogo di cura.dove scontare la pena. L'istanza è stata posta all'esame del tribunale di sorveglianza che a distanza di oltre due mesi ha evidentemente deciso che Palumbo è compatibile con il regime carcerario. E da qualche giorno è stato trasferito presso la casa circondariale di Velletri.