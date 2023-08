Omicidio Vetrano: il pensionato ucciso con un colpo di piccone da due ventenni

Ucciso con un colpo alla testa inferto con un piccone, poi ritrovato accanto al corpo senza vita. Così è morto all'alba di ieri, nella sua villetta a Nettuno al confine con il territorio di Aprilia, Vincenzo Vetrano, pensionato di 77 anni, da molti conosciuto in zona come Enzo. Per anni l'uomo, che lascia moglie e un figlio, aveva gestito un distributore di benzina nel comune di Aprilia.

Già nella giornata di ieri le indagini dei carabinieri di Anzio si sono concentrate sulla figura di due fratelli di nazionalità rumena, di 23 e 25 anni, gli ultimi ad aver visto Vetrano ancora vivo. Entrambi sono stati ascoltati ieri in caserma e poi sottoposti a fermo perché gravemente indiziati dell'omicidio. I militari hanno accertato che i due giovani frequentavano da anni la casa della vittima, che li ospitava e li incaricava di svolgere lavori di giardinaggio e piccole ristrutturazioni. Nella stessa mattinata di ieri i due si sarebbero presentati in casa del pensionato e sarebbe nato un litigio culminato nell'aggressione.

Vetrano è stato colpito alle spalle, sulla nuca, con un piccone, Un unico colpo che è stato però fatale. I due fratelli sono stati bloccati dai carabinieri poco lontano dal luogo del delitto, a bordo della loro auto che è stata anche oggetto di una perquisizione. Ulteriori testimonianze raccolte nel corso della giornata hanno poi consentito di accertare la presenza dei due in casa del 77enne poco prima che l'uomo fosse ucciso. Si indaga ancora però per risalire al movente dell'aggressione mortale. I due fratelli si trovano ora nel carcere di Velletri, mentre i carabinieri hanno sottoposto a sequestro l'abitazione della vittima, l'arma del delitto, l'auto dei due uomini fermati e i loro cellulari.