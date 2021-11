Paura all’istituto San Benedetto, due operai feriti dalla fiammata di una caldaia

Momenti di paura sono stati vissuti nel tarda mattinata di oggi all’istituto San Benedetto di Latina: due operai sono rimasti feriti dalla fiammata di una caldaia mentre erano impegnati in alcuni lavori sull’impianto.

Fortunatamente, da quanto si apprende, le condizioni dei due addetti alla manutenzione non son considerate gravi. L’incidente si è verificato nella sala caldaie dell’istituto Agrario di Borgo Piave dove erano appunto in corso dei lavori. Lanciato l’allarme subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno poi trasportato i due operai all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina: uno dei due, da quanto si apprende, è in codice gialle e l’altro in codice arancione.

L’istituto dopo l’incidente è stato raggiunto anche dai vigili del fuoco e dalla polizia per gli accertamenti del caso.