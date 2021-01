I clan del sud pontino: "Andiamo con le pistole". Armi per intimidire le vittime e i rivali

Le armi utilizzate per intimidire le vittime ma anche per imporre il predominio sul clan avversario e su altri potenziali rivali. E' quanto emerge ancora dall'inchiesta Anni 2000, che ha portato all'arresto di 19 persone (qui i nomi di tutti gli arrestati) tra Santi Cosma e Damiano e Castelforte. I metodi criminali sono quelli tipicamente mafiosi ed è una prova di questo la grande disponibilità di armi da parte di entrambe le organizzazioni, quella di Antonio Antinozzi e quella di Ettore Mendico.

Le intercettaazioni raccolte dagli investigatori dei carabinieri del comando provinciale restituiscono un quadro chiaro e accertano l'organizzazione di vere e proprie spedizioni armate del clan Antinozzi nei confronti delle vittime designate. In questo modo le vittime stesse erano costrette a chiedere "protezione" dietro la corresponsione di somme di denaro. "Ci andiamo con le pistole", dice Antinozzi nel corso di un'intercettazione telefonica.

Emerge poi anche la rivalità tra i due gruppi criminali, Mendico e Antinozzi, formati dalla scissione del clan originario. In un'altra intercettazione ambientale tra Antonio Antinozzi, il nipote Vincenzo De Martino e il figlio Decoroso Antinozzi, il nipote stesso riferisce allo zio del passaggio di alcuni affiliati del loro gruppo a quello dei Mendico, approfittando dell'assenza dello zio detenuto nel carcere di Parma: "Queste persone dicono di aver vinto loro". In altre circostanze emerge dalle conversazioni fra gli indagati la grande disponibilità di armi, eventualmente pronte anche per essere usate contro i rivali.