Tangenti in Comune per acquistare stupefacenti, coinvolto un geometra di Latina: cinque misure cautelari

Operazione dei carabinieri del comando provinciale in corso a Latina. I militari hanno eseguito cinque misure misure cautelari, di cui due agli arresti domiciliari e tre obblighi di firma. Le accuse a carico degli indagati sono, a vario titolo, di corruzione e concussione.

Tra le persone destinatarie dei provvedimenti c'è anche un geometra in servizio presso l'ufficio Ambiente del Comune di Latina. L'impiegato, come accertato dai carabinieri nel corso dell'attività investigativa, prendeva mazzette e investiva il provento nell'acquisto di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina.

Diverse perquisizioni sono in corso dalle prime ore di questa mattina. Ulteriori aggiornamenti sull'operazione e l'indagine saranno resi noti nel corso della giornata.