'Dirty Glass', il giudice interroga il carabiniere infedele e l'imprenditore Cifra

Proseguono domani a Roma gli interrogatori delle persone colpite da ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’operazione ‘Dirty Glass’ condotta dalla Dda di Roma nell’ambito della quale si ipotizzano reati in materia fiscale e tributaria, ma anche estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo al sistema informatico, rilevazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d'asta, sequestro di persona, detenzione e porto d'armi da fuoco.

Domani mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Antonella Minunni ascolterà il carabiniere Michele Carfora Lettieri, in passato in servizio presso la Compagnia di Terracina, e accusato di avere effettuato accertamenti abusivi nella banca dati Sdi delle forze di polizia su sollecitazione di Luciano Iannotta, principale indagato dell’inchiesta. Il militare dell’Arma, assistito dall’avvpcato Gammarco Conca, si trova agli arresti domiciliari a Sezze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E sempre domani verrà interrogato Franco Cifra, titolatre di un’attività di ristorazione del capoluogo pontino, anche lui ai domiciliari, assistito dall’avvocato Maria Antonietta Cestra.