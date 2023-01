Fiumi di droga spacciati nei vicoli: al vertice della banda un uomo di origini formiane

Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Il provvedimento ha riguardato otto persone nelle province di Caserta, Napoli, Catania e Siena, cinque delle quali sono finite in carcere e altre tre agli arresti domiciliari. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Come si legge su Caserta News, figura chiave dell'indagine risulta essere quella di Ernesto Simeone, 42enne originario di Formia e residente a Sessa Aurunca, genero di Gaetano Di Lorenzo del clan Muzzoni. Sarebbe lui, secondo gli inquirenti, il capo della banda che spacciava nei vicoli di Sessa Aurunca, occupandosi sia dell'approvvigionamento sia delle successive operazioni di cessione e distribuzione della droga (cocaina, crack, hashish e marijuana) sul territorio di Sessa e nei comuni limitrofi.

Nel corso delle indagini è emerso anche come Simeone avesse minacciato degli acquirenti che erano stati convocati in caserma dai carabinieri. "Non abbiamo più nulla da perdere - avrebbe riferito ad uno di loro - Stai attento a quello che dichiari ai carabinieri altrimenti stai attento a quando cammini in mezzo alla strada".