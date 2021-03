Operazione "Ricetta Express": il video del blitz dei Nas

Due arresti ai domiciliari, a carico di un dirigente medico del sud pontino e di un tossicodipendente. Una misura di sospensione dall'attività per un dipendente di una farmacia e una quarta indagata paziente oncologica. Sono accusati a vario titolo di corruzione e peculato, truffa al sistema sanitario, concorso in falso in certificazioni mediche, nell'ambito dell'inchiesta condotta dai Nas di Latina su un giro di ricette false.