Operazione “Omnia 2”, l’ex custode del cimitero e il funzionario comunale davanti al giudice

Primi interrogatori ieri mattina in Tribunale nell’ambito dell’inchiesta “Omnia 2” sulla gestione del cimitero di Sezze per la quale ci sono unici persone colpite da ordinanza cautelare: devono rispondere a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, in concorso e continuato; induzione indebita a dare o promettere utilità; distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, in concorso e continuato; peculato continuato; concussione in concorso; tentativo di minaccia o violenza in concorso per costringere a commettere un reato; esecuzione di lavori in assenza del titolo abilitativo e in violazione del regolamento di polizia mortuaria.

Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, firmatario dei provvedimenti cautelari, ha ascoltato in video conferenza le due persone per le quali è stata disposta la custodia in carcere. Maurizio Panfilio, il funzionario comunale assistito dall’avvocato Renato Archidacono, ha risposto alle domande del giudice e si è difeso respingendo le accuse e negando ogni responsabilità L’ex custode del cimitero Franco Castaldi, assistito dall’avvocato Cesare Castaldi, è invece rimasto in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Gli interrogatori di garanzia proseguiranno anche oggi e domani quando saranno ascoltate le altre nove persone che si trovano agli arresti domiciliari.