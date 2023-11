Maxi operazione contro lo sfruttamento del lavoro e l'immigrazione irregolare

Una vasta operazione contro lo sfruttamento del lavoro dei migranti è scattata alle prime luci dell'alba in diverse province italiane, tra cui Latina. In corso perquisizioni, controlli e verifiche nei confronti di persone, esercizi commerciali e basi logistiche che operavano sfruttando manodopera di cittadini extracomunitari irregolari. L'operazione della polizia di Stato, coordinata dal Servizio centrale operativo (Sco) è condotta dalle squadre mobili e coinvolge, oltre al territorio pontino, anche le province di Barletta, Andria-Trani, Cuneo, Foggia, Matera, Prato, Reggio Calabria e Trapani.

L'obiettivo è quello di effettuare controlli incrociati presso diversi punti di raccolta di lavoratori stranieri destinati alle aziende agricole nelle campagne, in fabbriche e imprese ed esercizi commerciali. In campo anche le Sisco, i reparti Prevenzione crimine e le unità di elicotteristi, in sinergia con il personale specialistico delle Asl e dell'Ispettorato del lavoro.

L'operazione sta impiegando sul territorio nazionale più di 300 agenti di polizia, con un'attenzione concentrata in particolare nelle aree ad alta densità criminale per lo sfruttamento del lavoro irregolare e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Per quanto riguarda il territorio pontino, le attività hanno interessato diversi esercizi commerciali di Latina gestiti da cittadini nordafricani dove sono impiegate maestranze extracomunitarie, e l’area territoriale di Cisterna dove hanno sede aziende agricole che ricorrono a diffuse forme di sfruttamento del lavoro.

“Il dispositivo in campo, attuato in aree ad alta densità criminale per lo sfruttamento del lavoro irregolare - viene spiegato in una nota -, ha valorizzato il patrimonio informativo acquisito dalla Polizia di Stato nell’ambito della costante azione di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e ai network criminali transnazionali dediti al traffico di migranti, nonché alle forme di sfruttamento della manodopera straniera”. Nel corso dell'attività che ha interessato le diverse province italiane sono state arrestate 13 persone e identificate quasi 1.700 persone. Sono stati sequestrati anche ingenti quantitaivi di droga tra chui 40 chili di marijuana, 116,91 grammi di cocaina e 40.215,85 grammi di cannabinoidi.

Articolo aggiornato alle 12.40