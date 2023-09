Furti in appartamenti di lusso: presa la banda che agiva anche a Latina

Un'associazione a delinquere che operava tra le province di Roma, Foggia, Terni, L'Aquila, Frosinone, Viterbo e anche Latina. La Direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale della Capitale nei confronti di otto persone, italiane e straniere, nell'ambito dell'operazione “Shpirti”. Le indagini, condotta tra novembre 2019 e marzo del 2020, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di 5 albanesi, 2 italiani, un macedone, in relazione alla ricettazione di oggetti preziosi, lingotti in oro e orologi di ingente valore, rubati nel corso di molteplici furti in appartamenti di lusso.

Gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi dei furti, che avvenivano quasi sempre in orario notturno e dopo servizi di osservazione su obiettivi che erano stati precedentemente segnalate da persone coinvolte con il ruolo di "talpe". La refurtiva veniva poi illegalmente rivenduta nell'hinterland capitolino. L'operazione conclusa oggi, 27 settembre, con 8 arresti, costituisce lo sviluppo di approfondite indagine avviate dalla Dda e dalla Dia di Bari sul traffico internazionale di stupefacenti dall'Albania alla Puglia.

Gli arresti, tutti con custodia in carcere, sono stati eseguiti a Roma, zona Giardinetti, Ponte di Nona, Borghesiana, Tor Bella Monaca, e nella città di Terni. Recuperata refurtiva in oro e in argento, verosimilmente oggetto di ricettazione, 1,2 chili di stupefacente tra cocaina e marijuana e 15mila euro in contanti.