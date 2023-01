'Ndrangheta sul litorale: la Regione Lazio parte civile al processo

La Regione Lazio si è costituita parte civile nel processo sulle infiltrazioni della ?ndrangheta ad Anzio e Nettuno scaturito dall'operazione Tritone, che ha portato all'arresto di 65 persone accusate di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nel corso dell'udienza celebrata ieri al tribunale di Roma, il gup ha accolto anche le richieste di costituzione di parte civile presentate dall'associazione. nazionale Antonino Caponnetto e Asso Vittime Criminalità.

L?inchiesta della Procura di Roma, coordinata dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò con i pm Giovanni Musarò e Francesco Minisci, aveva portato agli arresti il 17 febbraio scorso da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo della Capitale. Ai vertici dei due distinti gruppi criminali, distaccamenti delle 'ndrine di Santa Cristina d'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria e di Guardavalle in provincia dCatanzaro, c?erano Giacomo Madaffari, Bruno Gallace e Davide Perronace.

Secondo quanto emerso dalle carte dell'inchiesta, i clan locali della 'ndrangheta puntavano di fatto a "colonizzare" il litorale romano e per consolidare il loro potere sfruttavano la capacità di importare ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America, per poi infiltrarsi nelle amministrazioni pubbliche anche attraverso il controllo e la gestione di attività economiche che operavano in diversi settori, da quello del commercio ittico alla gestione dei rifiuti.

Gli accertamenti avevano consentito di ricostruire fra l?altro l?importazione di 258 chili di cocaina avvenuta nella primavera 2018, tramite un narcotrafficante colombiano, disciolta nel carbone e poi estratta all?interno di un laboratorio allestito a sud della Capitale.