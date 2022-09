Attività e opere abusive nel punto di ormeggio barche: violate concessioni e autorizzazioni

Hanno portato ad una denuncia le attività investigative di Capitaneria di porto e Arma dei carabinieri avviate durante la stagione estiva in materia demaniale marittima a Formia. Nel specifico i militari della Guardia Costiera, insieme a quelli della Motovedetta CC 816 “Tripodi” della locale Compagnia carabinieri, hanno accertato, presso un’area in concessione destinata all’ormeggio di unità da diporto nella darsena di ponente del porticciolo Caposele, anche grazie all’acquisizione della documentazione rilasciata dall’Ufficio demanio del Comune di Formia, l’esercizio di attività diverse nonché l’esecuzione di nuove opere realizzate in difformità rispetto al titolo concessorio rilasciato dalla stessa Amministrazione.

Il concessionario della struttura diportistica è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cassino per il reato di “innovazione abusiva”, previsto e punito dal Codice della Navigazione. Non solo, ma nei suoi confronti è stata anche accertata una violazione delle prescrizioni contenute in calce ad un’autorizzazione demaniale stagionale relativa alla posa di opere di facile rimozione, che ha portato ad una multa di 1032 euro con contestuale diffida di ripristinare lo stato dei luoghi.

“Le attività poste in essere dal personale del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale dell’Ufficio Locale Marittimo di Formia, spesso eseguite anche in maniera congiunta con l’Arma dei carabinieri - spiegano dalla Capitaneria di Porto -, rientrano nell’ambito di una più ampia e attenta attività di verifica che il Compartimento Marittimo - Guardia Costiera di Gaeta sta conducendo sull’intero territorio di competenza, in materia di polizia ambientale e demaniale marittima, nell’ambito della quale sono in fase di valutazione numerosi atti amministrativi rilasciati dalle Amministrazioni Comunali costiere in favore di soggetti privati per l’esercizio e l’ampliamento di strutture turistico-ricreative utilizzate prevalentemente nel periodo estivo”.