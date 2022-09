Bestemmie, rifiuti in terra e atteggiamenti irrispettosi: “Oratorio chiuso per maleducazione”

“Oratorio chiuso per maleducazione”: questa la decisione di Don Maurizio Di Rienzo, parroco della chiesa di San Biagio a Marina di Minturno. Una decisione che don Maurizio Di Rienzo ha ben spiegato ai parrocchiani utilizzando anche i canali social per meglio veicolare il suo messaggio e che non è stata certo presa non a cuor leggero. La chiusura vuole essere, infatti, anche un modo per lanciare un segnale chiaro difronte a determinati atteggiamenti.

“Da oggi e fino a data da destinarsi il campo parrocchiale è chiuso. In questi anni, ho dovuto chiudere l'oratorio varie volte per maleducazione e poco rispetto, per dare un segnale agli utilizzatori del campetto” scrive don Maurizio Di Rienzo nel suo messaggio su Facebook in cui spiega anche quali sono le cause che hanno portato a questa decisione: “bestemmie continue tra i giocatori, contro chi abita vicino la parrocchia, contro gli anziani, contro gli operatori pastorali, contro la Chiesa (che li ospita); immondizia lasciata a terra continuamente, quando i bidoni dei rifiuti sono a 5 metri di distanza; atteggiamenti irrispettosi verso chiunque e senza ringraziamento. E la parrocchia ha appena acquistato delle nuove porte da gioco”.

“Mi dispiace dover arrivare a questa decisione - conclude poi amaramente il parroco -: sono stato sempre convinto che è meglio che i ragazzi stiano in parrocchia, piuttosto che altrove. Ma purtroppo, devo segnalare anche l'assenza totale di disponibilità e di tempo da parte degli adulti, genitori e volontari che possano supervisionare per qualche ora i ragazzi”.

La speranza, come dice ancora don Maurizio Di Rienzo è che tutto “questo serva per capire la gravità dei gesti e delle parole utilizzate”.