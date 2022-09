Carenze igieniche scoperte dal Nas nello stand di due pontini al Beer Festival di Padova

Due pontini multati dai carabinieri del Nas a Padova in seguito a un'ispezione. Come riporta Padova Oggi, nel corso dell'ultima serata del Beer Festival organizzato al parco della Musica è arrivata la visita del personale del Nucleo antisofisticazione dei carabinieri. I militari hanno effettuato alcune verifiche in uno degli esercizi pubblici ambulanti accertando carenze igienico saniterie all'interno della cucina che era stata allestita per l'occasione.

Al termine dell'attività di controllo hanno dunque elevato al responsabile dello stand e al suo rappresentante legale, entrambi della provincia di Latina, una sanzione pari a mille euro. I due pontini hanno provato a spiegare le loro ragioni ma le giustificazioni non sono bastate ad evitare il provvedimento.