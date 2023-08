Paky all’Explosive Festival a Latina: insulti ai carabinieri dal palco del Francioni

Coda polemica, e non solo, dopo l’Explosive Festival, l’evento che si è tenuto nella serata di giovedì 24 maggio allo stadio Francioni di Latina. Un evento dedicato soprattutto alle giovani generazioni con protagonisti assoluti Geolier e Paky, i due rapper ospiti d’onore della serata che hanno fatto parlare di loro anche e soprattutto dopo.

Il primo infatti non si è proprio presentato all’appuntamento scatenando la rabbia di quanti avevano acquistato il biglietto per vederlo sul palco allestito all’interno dello stadio. Ma peggio ha fatto Paky, al secolo Vincenzo Mattera, 24enne rapper che da quel palco ha insultato i carabinieri. E ora, potrebbe dover rispondere del reato di "vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate”. I militari hanno infatti già presentato una denuncia.

Sul caso è intervenuto oggi anche il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini. “Quanto pronunciato dal cantante Paki, durante la sua esibizione all’Explosive Festival che si è tenuto giovedì allo stadio Francioni di Latina è molto grave e non è in alcun modo giustificabile. Voglio esprimere la mia piena solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine e dell’Arma dei Carabinieri e prendere, come rappresentante delle istituzioni, le distanze da quella frase intrisa d’odio e in alcun modo ironica o divertente” ha detto Calandrini.

“Nulla togliere all’evento di per sé, che ha richiamato migliaia di giovani in centro città. E’ normale che la spregiudicatezza dell’adolescenza mal si concili, a volte, con l’ingessata maturità delle persone adulte. Come credo sia normale che molti adulti non siano riusciti a percepire la portata positiva di un evento del genere. Succede da decenni e probabilmente sarà sempre così. Così come rientra nelle dinamiche della vita l’essere a volte sopra le righe da parte degli artisti. Questo tuttavia non può tramutarsi in un lasciapassare che permette di travalicare i più basilari cardini dell’educazione e del rispetto. Mentre Paki si esibiva, infatti - ha detto ancora il senatore di Fratelli d’Italia -, donne e uomini di diverse forze dell’ordine, erano attorno allo stadio per garantire la sicurezza di tutti, anche degli artisti che si stavano esibendo. Nessuna forma di denuncia, satira, critica, anche nei confronti dell’ordine costituito, può trasformarsi in un’offesa gratuita, diretta, insensata. Questi sono comportamenti dannosi, irresponsabili, ingiustificabili, che ledono le regole fondanti del vivere in società. Mi auguro che anche gli organizzatori dell’evento prendano le distanze da tali affermazioni, in caso contrario non sarebbero in alcun modo scusabili”.

Duro anche il commento dell’Udc che in merito all’Esclusiva Festival ha detto: “Un evento durante il quale Paky (uno degli artisti che si sono esibiti) dal palco dello stadio cittadino ha insultato i carabinieri, urlando: ‘Latina, voglio dire solo una cosa: chi non salta adesso è un c... di carabiniere pezzo di m…'. Comprendiamo le esasperazioni artistiche ma condanniamo fermamente questo linguaggio che con l'arte non ha nulla a che spartire. E' un l'attacco gratuito ad una delle istituzioni che garantiscono la libertà di tutti e la convivenza civile, i nostri carabinieri. La concessione dello Stadio comunale per un evento del genere di certo stride con i nostri valori. E ci spinge a chiedere maggiore condivisione nelle scelte che si operano nell'uso di infrastrutture pubbliche”.