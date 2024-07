Torna il Palio di Cisterna: nuovo regolamento per tutelare la salute dei cavalli

Torna il Palio di Cisterna di Latina, evento principe della rievocazione storica. Organizzato in prossimità della ricorrenza del Patrono San Rocco, si svolgerà l'11 agosto a partire dalle ore 18 con una scenografica rinnovata e una competizione in nottura. I Comuni potranno aderire con un massimo di 4 cavalieri per un totale di 40 in gara. Il Palio prevede una gara di velocità a cavallo e una per numero di anelli centrati con il pungolo e consegnati al giudice.

Quest'anno è stato approvato un nuovo regolamento durante l'ultima seduta del Consiglio comunale, per tutelare il benessere dei cavalli. Sul posto ci saranno due medici veterinari incaricati che dovranno controllare la documentazione del cavallo e visitarlo prima della gara, per stabilire il suo stato di salute e l'idoneità a gareggiare. "Il nuovo regolamento - come spiegano il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e la presidente della Commissione Cultura Claudia Cori – si prefigge lo scopo di valorizzare il Palio dell’Anello quale manifestazione che celebra e consolida le tradizioni storiche della nostra comunità ma anche di rispettare maggiormente la salvaguardia e tutela del benessere del cavallo, nonché l’osservanza delle recenti norme di sicurezza per il pubblico affinché possa essere un grande evento di storia, cultura, sport, divertimento, nel rispetto di tutti".