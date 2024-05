Al volante con un falso permesso internazionale di guida: maxi multa e denuncia

Al volante con un falso permesso internazionale di guida non solo è stato denunciato ma si è visto elevare anche una maxi multa. Protagonista un giovane di 28 anni di origini egiziane incappato nei controlli dei carabinieri a Terracina.

Il provvedimento nei confronti del ragazzo che vive a Priverno è scattato al temine degli accertamenti dei militari; i reati sono quelli di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e falsità materiale commessa dal privato, e guida senza patente.

Il giovane è stato fermato per dei controlli mentre era al volante della propria auto e le successive verifiche hanno permesso di accertare che il permesso internazionale di guida, rilasciato da autorità egiziane, di cui era in possesso in realtà era falso.

Così il 28enne è stato denunciato ed è stata elevata anche una contravvenzione per violazione al codice della strada pari a 5.100 euro; il veicolo invece è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.