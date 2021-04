Prenota camere di albergo, poi pranza e cena con amici senza pagare: 41enne arrestato

Prenotava camere in alberghi, cenava, pranzava e poi se ne andava senza pagare. Un uomo di 41 anni è stato arrestato nella mattinata di oggi dalla polizia. Gli agenti hanno infatti dato esecuzione al

provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo emesso dalla Procura di Latina.

Il 41enne, come fatto sapere dalla Questura di Latina, deve espiare la pena di sei mesi di reclusione per i reati inerenti al possesso e falsificazione di documenti d’identificazione, truffa e usurpazione di titoli, falsa attestazione al Pubblico Ufficiale. In particolare, a seguito degli accertamenti dei poliziotti della Squadra Mobile di Latina, è stato appurato che l’uomo in vari alberghi della provincia, dopo aver prenotato una camera da letto, invitava proprie conoscenze con le quali consumava cene e pranzi, senza mai corrispondere il dovuto. Addirittura, è stato accertato anche il versamento di un assegno risultato, poi, provento di furto.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri