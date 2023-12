Pescatore folgorato da una scarica elettrica, morto Antonio Farina

E’ stato un drammatico incidente quello costato la vita ad Antonio Farina, il pescatore di 73 anni morto lo scorso venerdì 1 dicembre a Fondi folgorato da una scarica elettrica. Una terribile fatalità che non ha lasciato scampo all’uomo di Marcianise che si era recato in località Torre Canneto per pescare.

Come accertato dai carabinieri, il 73enne si trovava lungo l'argine del canale e stava preparando la sua attrezzatura da pesca quando si è compiuta la tragedia: aveva tra le mani la canna da pesca in carbonio quando è entrato accidentalmente in contatto con i cavi dell'alta tensione. E' stato quindi investito da una forte scarica elettrica che lo ha fatto sbalzare dentro al canale.

Lanciato l’allarme sul posto è subito intervenuta una pattuglia dell’aliquota radiomobile dei carabinieri della compagnia di Terracina che ha cercato di prestare soccorso all'uomo portandolo fuori dall'acqua. Gli è stato praticato sul posto il massaggio cardiaco e la respirazione al personale sanitario del 118, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Dolore nel comune del casertano dove l’uomo era molto conosciuto; come fa riporta CasertaNews era infatti il fratello del presidente della sezione locale dell'Associazione Nazionale Carabinieri. I funerali si terranno domani, lunedì 4 dicembre, alle 16 nel Duomo di Marcianise.