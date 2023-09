Picchiato e investito per un rimprovero: due gemelli di 20 anni fermati per tentato omicidio

C'è una svolta nelle indagini sulla brutale aggressione subita da un ragazzo di 19 anni di Anzio nel pomeriggio di domenica. Due gemelli di 20 anni sono stati fermati ieri sera dalla polizia a Nettuno, ritenuti responsabili del reato di tentato omicidio. I poliziotti sono riusciti a identificarli grazie alle testimonianze delle persone presenti e all'analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere della zona.

I fatti si sono consumati intorno alle 17 di domenica, in Piazza Cesare Battisti, ad Anzio. Secondo la ricostruzione, il 19enne, che si trovava alla fermata dell'autobus insieme a un amico, avrebbe rimproverato due giovani che stavano correndo in auto a pochi metri dai passanti. La reazione dei due è stata terribile e inaspettata: entrambi hanno fermato l'auto, sono scesi e lo hanno picchiato senza pietà con calci e pugni. Poi, risaliti a bordo, lo hanno investito prima di fuggire facendo perdere le loro tracce.

Le indagini tuttavia sono ancora in corso. Si sospetta infatti che i due non abbiano agito da soli e che nella Fiat Panda grigia fosse presente anche un terzo uomo. Gravi le condizioni della vittima. Il 19enne si trova ricoverato all'ospedale di Anzio in prognosi riservata: nel violento pestaggio ha riportato un trauma cranico e una frattura a una gamba.