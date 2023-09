Picchiato e investito in strada: si costituiscono altri due giovani, tra cui un minorenne

C'è un ulteriore tassello nell'indagine relativa all'aggressione subita domenica scorsa da un ragazzo di 19 anni di Anzio. Altri due giovani si sono infatti presentati ai carabinieri e alla polizia perchè coinvolti nel pestaggio avvenuto in piazza Cesare Battisti. Come riporta Roma Today, tratta di un minorenne italiano, ma originario del Pakistan, che si è presentato in caserma con un amico. Il minorenne si è costituito ed è stato denunciato per tentato omicidio. Il suo amico, il cui ruolo è ancora al vaglio degli investigatori, rischia un'accusa di favoreggiamento.

Nella giornata di lunedì gli agenti del commissariato di polizia di Anzio avevano già fermato per lo stesso episodio due gemelli di appena 20 anni, ritenuti responsabili di aver aggredito un 19enne per strada che li aveva rimproverati perché correvano con l'auto vicino a una fermata del bus, e poi di averlo investito.