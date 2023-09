Pestato a sangue vicino allo stadio, le indagini proseguono. Si cerca il resto della banda

Dopo l’identificazione e la denuncia di tre uomini - due di origini romene e un italiano - non si fermano le indagini dei carabinieri del locale Reparto Territoriale, diretto dal tenente colonnello Paolo Guida, sul violento pestaggio del 14 settembre scorso ad Aprilia. Quella sera un 36enne di nazionalità romena era stato picchiato a sangue da un gruppo di uomini a due passi dallo stadio Quinto Ricci.

Il costante lavoro dei militari avviato nell’immediatezza dei fatti e andato avanti senza sosta ha portato subito a un primo risultato con la denuncia appunto dei tre uomini di cui è stata data notizia ieri, ma l’attività non si ferma e va avanti in maniera scrupolosa per completare il quadro e stringere il cerchio attorno a tutta la banda che quella sera è entrata in azione.

Un prezioso aiuto per gli investigatori, per l'identificazione dei primi tre aggressori, è arrivato i dati informativi raccolti dai supporti tecnologici. Secondo le prime risultanze delle indagini, dietro la violenta aggressione, avvenuta davanti agli occhi di quanti in quel momento si trovavano in zona, ci sarebbero motivi legati ai soldi; la vittima da quanto emerso conosceva chi poi lo ha picchiato in mezzo alla strada e con quelle persone con ogni probabilità aveva un appuntamento. Poco trapela sul prosieguo delle indagini che mirano a chiarire quanto accaduto e a definire il movente, come anche a identificare gli altri uomini che quella sera hanno partecipato al pestaggio.

L’episodio aveva fortemente scosso la comunità di Aprilia e poco dopo era intervenuto anche il sindaco Lanfranco Principi. Intanto dai carabinieri è arrivata una prima importate risposta, ora si attendono ulteriori sviluppi.