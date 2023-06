Inseguita in auto dal compagno, poi picchiata con pugni e schiaffi. L’aggressione ripresa dalle telecamere

Prima insegue la compagna in auto, poi una volta raggiunta l’ha riempita di botte: un uomo di 46 anni è finito in manette a San Felice Circeo. L’arresto c'è stato nei giorni scorsi a conclusione di un’attività condotta dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nor della Compagnia di Terracina.

L’uomo deve rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno della convivente, una donna 40enne. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, il 46enne dopo una ennesima lite avvenuta per futili motivi, ha inseguita la donna con la propria auto e dopo averla raggiunta l’ha picchiata colpendola con pugni e schiaffi. Un’aggressione che è stata anche parzialmente documentata da alcune immagini acquisite da un sistema di videosorveglianza della zona.

L’uomo arrestato, su disposizione del pubblico ministero di turno, al termine delle formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, mentre la vittima ha riportato delle lesioni che sono state giudicate guaribili in 30 giorni.