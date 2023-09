Picchia il fratello al culmine di una discussione, poi colpisce i carabinieri con calci e pugni

Al culmine di una discussione ha picchiato il fratello, poi si è scagliato anche contro i carabinieri: per questo un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri.

I fatti sono accaduti a Itri dove i militari della locale Stazione sono dovuti intervenire in seguito alla richiesta di soccorso da parte di un giovane. Giunti nell’abitazione, i carabinieri hanno potuto accertare come il ragazzo che poco prima aveva chiamato, a causa proprio di un diverbio nato per futili motivi, era stato picchiato dal fratello più grande con il quale vive.

Non solo, perché il 24enne, la cui ira non si era ancora placata, si è scagliato anche contro i militari appena questi si sono presentati presso casa sua. Tanto che nel corso delle concitate fasi che hanno permesso di placare il giovane, i militari hanno riportato delle ferite a causa dei calci e dei pugni ricevuti. Il ragazzo è stato così arrestato in flagranza di reato e deve rispondere delle accuse di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.