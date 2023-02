Picchia la madre durante una discussione, 26enne allontanato da casa

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento sia alla madre che alla sorella. Questo il provvedimento adottato nei confronti di un 26enne di Latina e confermato dal giudice per le indagini preliminari a conclusione dell’interrogatorio di convalida. Il giovane durante una lite scoppiata in un’abitazione alla periferia del capoluogo pontino ha aggredito la madre mettendole le mani attorno al collo e poi spintonandola fino a farla sbattere con un mobile e un divano fino a quando non sono intervenuti gli agenti della Squadra volante che lo hanno portato via.

Nel corso dell’interrogatorio davanti al gip del Tribunale Pierpaolo Bortone il ragazzo, accusato di maltrattamenti in famiglia, ha negato di avere aggredito la madre ma ha anche raccontato che la donna gli avrebbe tolto dal portachiavi la chiave di casa e da questo fatto sarebbe iniziata la discussione. Il giudice, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Giuseppa Miliano, ha confermato l’allontanamento dall’abitazione familiare e il divieto di avvicinamento a madre e sorella.