Un uomo picchiato e accoltellato in strada

Un uomo è stato picchiato e ferito a coltellate ad Aprilia: è accaduto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio in largo Marconi, nel pressi delle poste centrali. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri

La vittima è un uomo di 39 anni di origini straniere che sarebbe stato aggredito da almeno due persone riportando ferite alle game e alle braccia ma anche lesioni dovute probabilmente ai calci e ai pugni ricevuti. Soccorso e portato in ospedale è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari e anche a un intervento chirurgico.

Del caso sono stati allertati i carabinieri che ora stanno indagando per fare luce su quanto accaduto. Si lavora per chiarire i motivi che si celano dietro alla violenta aggressione e per risalire a chi possano essere i responsabili. Risposte utili, oltre che dalle dichiarazioni della vittima, potrebbero arrivare anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che sono al vaglio dei militari del Reparto Territoriale di Aprilia.