Pistola nascosta nei pantaloni, era stata rubata in casa dell’anziano accudito dalla moglie

Denunciato nei mesi scorsi dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di una pistola risultato rubata mentre si trovava all’esterno di una bar, ora è finito ai domiciliari. Un uomo di 62 anni di origini straniere, ma residente a Itri, è stato raggiunto nelle scorso ore da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui è stata data esecuzione dai carabinieri della locale Stazione.

Il nuovo provvedimento scaturisce proprio dalla denuncia dell’agosto scorso quando l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola calibro 40 priva di caricatore, che teneva nascosta nel pantalone. Dagli accertamenti era emerso che l’arma era stata rubata dall’abitazione dove era regolarmente detenuta dal legittimo proprietario un 88enne di Itri che in quel momento non era in casa perché ricoverato in ospedale a Formia. Lo stesso anziano è risultato poi essere il datore di lavoro della moglie del 62enne, assunta come collaboratrice domestica.

L’uomo all’epoca era stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi; ora invece si trova ristretto ai domiciliari.