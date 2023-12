Polizia, il vice questore Celestino Frezza è il nuovo dirigente del Commissariato di Formia

Nuovo dirigente per il Commissariato di Formia dove arriva il vice questore Celestino Frezza che ha assunto il nuovo incarico lo scorso 11 dicembre,prendendo il posto del vice questore Aurelio Metelli che dopo quasi quattro anni lascia la Questura di Latina alla volta di quella di Firenze dove dirigerà il Commissariato San Giovanni.

Per il vice questore Frezza si tratta di un ritorno alla Questura di Latina dove dal gennaio 2018 al maggio 2020 ha ricoperto l’incarico di dirigente l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Campano d’origine, vanta un curriculum di tutto rispetto: laureato in Giurisprudenza, superato il concorso da Commissario entra nei ruoli della polizia di Stato il 18 marzo del 2010 e dopo aver frequentato il 98° corso di formazione viene destinato in prima assegnazione alla sezione polizia stradale di Alessandria con l’incarico di direttore del II settore. Dopo un periodo di servizio espletato presso vari uffici della polizia stradale, viene trasferito presso la Questura di Prato dove dal 2015 ricopre prima l’incarico di dirigente della Squadra Volanti e in seguito quello di dirigente Digos dove permane fino ai primi giorni del 2018 per poi approdare all’U.P.G.S.P. della Questura di Latina. Dal maggio 2020 sino allo scorso 11 dicembre ha poi ricoperto l’incarico di dirigente presso il Commissariato di Sessa Aurunca presso la Questura di Caserta.

Notevole l’esperienza professionale maturata negli anni, accompagnata anche dalla formazione continua che le consentirà di assolvere al meglio le prestigiose funzioni attribuitele dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Accompagnato dal Questore Raffaele Gargiulo, il nuovo dirigente ha fatto visita anche presso la Prefettura ove è stato accolto dal prefetto Maurizio Falco.