Pierpaola Romano era malata: uccisa nel primo giorno di chemioterapia

Pierpaola Romano, la poliziotta di 58 anni uccisa a Roma ieri, aveva un tumore e negli ultimi tempi aveva deciso di interrompere la sua relazione con Massimiliano Carpineti che l'ha uccisa togliendosi poi a sua volta la vita. Come rivela Roma Today, la donna è morta tenendo tra le mani i moduli della Asl per recarsi in ospedale e cominciare la prima seduta di chemioterapia. Potrebbe essere stata proprio la decisione della poliziotta di riavvicinarsi alla sua famiglia il movente del femminicidio. Il 48enne originario di Cori e residente a Cisterna L'ha uccisa senza pietà.

Pierpaola Romano, 58 anni, aveva conosciuto Carpineti, anche lui agente di polizia, all’Ispettorato della Camera dei deputati, dove entrambi lavoravano. Tra i due ci sarebbe stata una relazione andata forse oltre l'amicizia tra colleghi. Residente a Cisterna di Latina Massimiliano Carpineti lavorava da tempo a Montecitorio, dove Romano era stata assegnata nel 2018. Ieri doveva essere il primo giorno di chemioterapia. Quando è scesa dall'appartamento dove viveva con il marito in via Rosario Nicolò, nella zona di Torraccia, ha trovato però nell'androne d'ingresso il collega che la attendeva e che l'ha freddata con un colpo di pistola alla nuca e due al petto. L'uomo poi è risalito a bordo della sua auto e poco più lontano dal luogo del delitto si è sparato un colpo al mento.