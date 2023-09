Allevamento avicolo di Borgo Bainsizza: scatta il sequestro

L'azienda avicola di Borgo Bainsizza, al centro delle segnalazioni dei residenti della zona, è finita ora nel mirino della polizia locale, con un provvedimento di chiusura dell'attività e di sequestro dell'impianto. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Latina Oggi. Del caso si era discusso nelle scorse settimane in un'apposita commissione Trasparenza convocata dalla presidente Floriana Coletta, Lbc, nel corso della quale era stato sollevato anche il tema delle autorizzazioni. Da quanto emerso in quella sede, per voce del dirigente del Comune Stefano Gargano, l'attività risultava non autorizzata.

In seguito alla commissione Trasparenza è stato effettuato un primo sopralluogo degli agenti della polizia locale di Latina, è stata poi raccolta la documentazione ed è stato chiesto un parere alla Regione Lazio perché, dagli accertamenti, l'allevamento supera la soglia dei 40mila capi. All'interno ce ne sarebbero infatti almeno il doppio, elemento questo che rende necessaria una Valutazione di impatto ambientale con il coinvolgimento della Regione stessa. Il parere regionale acquisito dal Comune nei giorni scorsi produce dunque i suoi effetti. Ad oggi sembra dunque che l'allevamento avicolo di Bainsizza abbia avviato l'attività in modo abusivo e in mancanza di autorizzazioni ambientali.

La Regione lo scrive a chiare lettere: "Dalle verifiche effettuate dalla polizia locale all’indomani della commissione emerge infatti che l’impianto sta gestendo un quantitativo di capi pari a 81mila unità a differenza dell’autorizzazione Aua che si riferiva a un numero massimo di capi inferiore alle 40mila unità", autorizzazione che peraltro risulta già revocata nel 2021.

