Pomezia: nascondevano oltre 11 chili di droga e 7mila euro, arrestati due uomini

Maxi sequestro di droga, oltre 11 chili, da parte dei carabinieri di Pomezia che hanno arrestato anche due uomini, un 58enne ed un 48enne entrambi originari di Roma.

Tutto è partito da uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati effettuato dai militari della Stazione di Pomezia impegnati in un posto di blocco lungo la strada provinciale 104. Qui hanno intimato l’alt ad un veicolo sul quale viaggiava il 58enne, con precedenti, appena uscito dall’abitazione di un altro soggetto noto alle forze dell’ordine.

Nel corso delle verifiche, l’attenzione dei carabinieri è stata attirata dalla presenza sul sedile posteriore di uno zaino, tanto da decidere di precedere con un controllo più approfondito. Ed infatti all’interno dello stesso zaino hanno rinvenuto 3 chili di hashish e mille euro in contanti.

A quel punto gli accertamenti si sono spostati nell’abitazione da dove il trafficante era appena stato visto uscire, vale a dire la casa del 48enne dove sono stati rinvenuti altri 7,4 chili di hashish, 645 grammi di marijuana, 440 grammi di cocaina e oltre 6mila euro in contanti.

Tutto era stato nascosto tra il giardino e l’interno dell’abitazione. I due uomini sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in concorso tra loro; al termine delle formalità di rito sono stati trattenuti in attesa di essere associati presso istituti penitenziari in attesa della convalida.