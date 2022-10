Lite in un centro di accoglienza: giovane accoltellato

E' accusato di lesioni personali ed è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è scattato per un cittadino somalo di 24 ore, arrestato ieri sera, domenica 16 ottobre, dai carabinieri della compagnia di Pomezia nel corso di un servizio di controllo del territorio. I militari sono intervenuti in un centro di accoglienza straordinario di via Fiorucci dove era stata segnalata una violenta lite.

Una volta raggiunta la struttura i militari hanno quindi ricostruito l'episodio e accertato che il 24enne, sotto effetto di alcool e per futili motivi, aveva colpito con un grosso coltello un connazionale di 27 anni ferendolo al fianco. La vittima è stata immediatamente soccorsa mentre i carabinieri hanno rintracciato e bloccato l'aggressore, evitando che la situazione potesse degenerare. Il 24enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Pomezia in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale di Velletri per la celebrazione del rito direttissimo.