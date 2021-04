Pomezia, aggredisce e minaccia di morte la compagna incinta: arrestato un 44enne

Ha aggredito e minacciato di morte la compagna nonostante fosse incinta. Sono scattate le manette per un uomo di 44 anni arrestato dai carabinieri di Pomezia.

I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 12 aprile, quando i militari dell'Aliquota Radiomobile sono intervenuti nell’abitazione dopo la richiesta di aiuto da parte della donna al termine di una violenta lite avuta con il compagno

Giunti sul posto i carabinieri hanno accertato come, poco prima, l'uomo avesse aggredito la convivente, anche lei di 44 anni ed in stato di gravidanza, afferrandola per il collo e minacciandola di morte, senza per fortuna causarle gravi lesioni.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e ristretto presso il proprio domicilio, in attesa di convalida dell'arresto da parte del Gip del Tribunale di Velletri.