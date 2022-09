Si aggira con una pistola in strada, in casa aveva spade e droga

Si aggirava con una pistola in mano sotto alle case popolari. Ad allertare i carabinieri della compagnia di Pomezia sono stati alcuni residenti delle palazzine del complesso al confine tra i comuni di Roma e Pomezia. I militari sono intervenuti in via degli Astrini e hanno individuato subito un 45enne del posto, sorprendendolo proprio mentre stava nascondendo all'interno della sua auto un revolver con matricola abrasa.

Immediatamente bloccato, è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare. Nella sua abitazione i carabinieri hanno scoperto e sequestrato 58 grammi di cocaina, parte dei quali già suddivisi in dosi, insieme a un bilancino e ad altro materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nella cucina dell'appartamento invece l'uomo nacondeva tre spade detenute illegalmente. Il suo arresto è stato già convalidato dal magistrato. Sul revolver che possedeva saranno condotti accertamenti tecnico scientifici del Ris di Roma per verificare se l'arma sia stata utilizzata per commettere reati.